Zucchero rockt 2024 die Seebühne

Partnerschaft vorerst auf drei Jahre fixiert

Den Auftakt am 15. Juli macht Zucchero, der auch als Vater des italienischen Blues gilt. Die Premiere stellt den Beginn einer vorerst dreijährigen Partnerschaft dar. „Zunächst sollen 2 bis 3 Konzerte pro Jahr veranstalten werden. Wenn der Plan erfolgreich umgesetzt wird, können es in Zukunft auch mehr werden“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der in der Kooperation auch einen wichtigen Beitrag für den Tourismus in der Region Neusiedler See sieht. „Einige Namen habe ich schon im Kopf, allerdings müssen wir die für uns neue Location erstmals am Markt platzieren. Mit dem Ambiente der Seebühne, das an sich schon ein Argument für einen Besuch darstellt, wird uns das bestimmt gelingen. Das beweist auch der Vorverkauf für das Konzert mit Zucchero, innerhalb weniger Tage war bereits die Hälfte der Tickets weg", ergänzt Ewald Tatar.