Alle Jahre wieder Tauwetter statt weiße Weihnacht

So bringt das Tauwetter oft ergiebige Regenfälle und lässt eine zuvor gebildete Schneedecke zum Teil bis in die Gipfellagen der Mittelgebirge abschmelzen. Da das Regen- und Schmelzwasser im teilweise gefrorenen Erdboden nicht versickern kann, führen die Flüsse in dieser Zeit häufig Hochwasser.