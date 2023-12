Kärntnerin erhält Auszeichnung zur Heldin 2023

Bernadette hat damals selbst mit der Samariterbund-Laufgruppe am Marathon teilgenommen: „Kurz vor dem Ziel hörte ich plötzlich zwei Frauen um Hilfe rufen“, erinnert sich die Rettungssanitäterin, die damals erst wenige Tage zuvor ihre Ausbildung abgeschlossen hatte. Ohne zu zögern, eilte sie zu Hilfe und reanimierte - völlig fokussiert darauf, was sie gelernt hatte - den regungslosen Wiener. „In so einem Moment hat man einen derartigen Tunnelblick, dass ich nicht mehr weiß, wie lange die Reanimation dauerte“, schildert die Kärntnerin der „Krone“. „Drei Durchgänge mit Pumpen“, soviel weiß sie noch.