Barbara Stöckl: „Weiß nicht, ob ich das täte“

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Mutigste im ganzen Land? Pro Bundesland verleiht der ORF in Zusammenarbeit mit der „Krone“ auch heuer wieder ein Abzeichen für selbstlose Hilfe und Zivilcourage, zusätzlich wird eine besondere Gruppen-Leistung geehrt. Ausgestrahlt wird die Sendung zwar erst am 19.12., um 21:05 Uhr auf ORF2, wir durften die Aufzeichnung aber hautnah miterleben und für Sie berichten.