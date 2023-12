Beim alten Hallenbad erblüht der „Green Canyon“

Der Architektenwettbewerb „Europan 16“ ist entschieden, neun Projekte waren in der Endausscheidung, das Architektenbüro Pentaplan ZT-GmbH ging mit der Idee des „Green Canyon“ als klarer Sieger hervor. Jetzt steht das 6,5 Hektar große Areal des alten Hallenbads im Mittelpunkt, die Detailpläne zur Nutzung wurden am Donnerstag präsentiert. Zwei Grazer Unternehmen (GWS, Haring) werden in der Gasometergasse ab 2026 eine Siedlung mit 190 Wohnungen, Tiefgaragen, Kindereinrichtungen und Geschäften bauen.