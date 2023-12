Rehlein „Moritz“ hofft auf ein Weihnachtswunder

Auch Jäger hoffen auf Weihnachtswunder

Mühlparzer sucht für ihn ein neues Zuhause, wo er sich mit Artgenossen anfreunden kann, die ihn in ihre Gemeinschaft aufnehmen. „Nur in so einer Umgebung kann der junge Bock überleben. In freier Wildbahn wäre er dem Tod geweiht“, sagt Revierjäger Christian Maurel. „Hoffentlich gibt es für ihn ein Weihnachtswunder.“