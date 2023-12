Schallenberg: „Wir müssen da präsenter sein“

Ein weiterer Konflikt mit dem Westen könnte die Haltung zum Krieg im Nahen Osten sein. Laut Studien ist vor allem die schwarze Bevölkerung mehrheitlich der Ansicht, dass Israels Regierung gegenüber der palästinensischen Bevölkerung eine „Apartheidpolitik“ verfolgt. So wird das politische System der Trennung der Ethnien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Die Menschen Südafrikas wurden dabei in verschiedene Gruppen eingeteilt.