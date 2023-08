Schallenberg: „Dürfen nicht neokolonial auftreten“

Die regelrechte Welle an Militärputschen in West- und Zentralafrika und speziell in der Sahelzone ist am Donnerstag neben dem Ukraine-Krieg das bestimmende Thema beim EU-Außenministerrat im spanischen Toledo. Für Außenminister Alexander Schallenberg sollten bei allen EU-Staaten die Alarmglocken schrillen. Neben Sanktionen sollte der diplomatische Druck auf die Putschisten erhöht werden. Allerdings hatte Schallenberg auch eine Warnung parat: Man dürfe nicht in ein „neokoloniales Auftreten“ verfallen.