Retter der Demokratie?

Wie am ersten Gipfeltag am Donnerstag kündigte er auch wieder russische Hilfen beim Bestreben der Länder an, sich von den „Überbleibseln des Kolonialismus“ zu befreien. Der zentralafrikanische Präsident Faustin-Archange Touadera meinte, dass die Beziehungen zu Russland hätten bereits geholfen, die Demokratie in seinem Land zu retten. Dadurch sei sogar ein Bürgerkrieg verhindert worden. In der Zentralafrikanischen Republik sind seit Jahren russische Söldner aktiv, auch solche der Gruppe Wagner. Sie intervenierten 2018 an der Seite der Regierung, um einen Bürgerkrieg zu unterdrücken.