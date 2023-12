Adventfrieden/Lebensretter

Adventfrieden im Kanzleramt. Für gewöhnlich lädt ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer Chefredakteure alleine zum Hintergrundgespräch, gestern, am 12. Dezember, höchstens ein Dreivierteljahr vor den nächsten Nationalratswahlen und dem damit verbundenen fast natürlichen Ende der türkis-grünen Koalition, nimmt Nehammer erstmals seinen Regierungspartner, Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen, mit. Und beide demonstrieren glaubhaft Harmonie. Auch wenn der Kanzler zugibt, dass es zwischen türkisen und grünen Ministerien schon mal ruppiger zugehen könne - bei ihnen beiden werde es deshalb aber noch lange nicht rau. Und das möchten sie auch im Wahljahr so halten, auch wenn klar sei, dass es da mehr Reibung zwischen den beiden Parteien geben werde. Harmonie: Die kommt auch in Gestik und Mimik zum Ausdruck. Nehammer und Kogler sehen einander immer wieder an, lächeln sich mitunter zu. Einmal tätschelt Kogler sogar die Kanzler-Schulter - als es darum geht, ob dieser nun die Grünen als „links-liberale“ oder „links-alternative Partei“ bezeichnet. Die Auflösung: er sagt „links-alternativ“. Als Nehammer einmal davon spricht, dass er mit einer Meinung so gar nicht einverstanden sei, stellt er umgehend entschuldigend klar: Da geht es bloß um die Einschätzung eines Journalisten, keinesfalls um die des Vizekanzlers. Einig ist man sich auch in der Aufzählung der Erfolgsbilanz. Doch auch darin, dass man manch Gutes nicht gut genug kommuniziert habe. Um schließlich zu kommunizieren, dass die Strompreisbremse bis mindestens Ende 2024 verlängert wird. Ob zu diesem Zeitpunkt Nehammer und Kogler eventuell dann gemeinsam mit der SPÖ hier am Tisch sitzen würden, fragt Hans Bürger vom ORF. Er erntet ein Schmunzeln bei den angesprochenen beiden Herren. Nur so viel wird ganz klargestellt: Sicher nicht gemeinsam mit Herbert Kickl!