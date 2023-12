Putins Welt: „Idioten“ in Kiew, „Helden“ im Kreml

Schoga, selbst in der Ostukraine geboren, hatte vergangenes Jahr bei einer Mega-Kundgebung in Moskau anlässlich des Jahrestages der Krim-Annexion erklärt, dass man „unser Land von den Nazis befreien“ müsse. Heuer trat der Offizier der Putin-Partei „Einiges Russland“ bei. Detail am Rande: Schoga erhielt seinen Orden mit einem Band in den Farben der Volksrepublik, alle übrigen Soldaten bekamen es in den Farben Russlands an die Brust geheftet.