Getarnte Plakate: Aktivisten starten Wahlkampagne

QR-Codes auf Plakaten in Moskau jetzt verboten

In Moskau wurden die Plakate bereits kurz nach Bekanntwerden der Aktion von der Stadtverwaltung abgehängt, wie das unabhängige Medium „Sota“ berichtete (siehe Post unten). Demnach wurde das Abbilden von QR-Codes auch prompt von der Stadtregierung verboten. Denn durch manipulierte Codes könne das Werbegesetz verletzt werden, hieß es in einem Schreiben. Laut Nawalnys Team wurde auch die Website in Russland blockiert, ist aber weiterhin über ein VPN zugänglich.