Putin kandidiert für weitere sechs Jahre

„Russland ohne Putin“ heißt die Aktion rund um den inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny, bei der Bürgerinnen und Bürger für beliebige Kandidatinnen und Kandidaten stimmen sollen. Nawalnys Team rief alle Menschen in Russland auf, in den nächsten 100 Tagen auch andere Gegnerinnen und Gegner Putins dafür zu gewinnen, zur Wahl zu gehen. Dazu wurde eine Internetseite ins Leben gerufen, die Erklärungen liefert, wie man wählt. Die Wahlen seien eine Parodie. „Aber jedwede Wahlen, auch die gefälschtesten, sind eine Zeit des Zweifelns. Die Leute denken darüber nach, wer an der Macht ist und warum“, hieß es.