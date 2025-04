Ukrainische Journalistin wurde vor Tod gefoltert

Bei einer Obduktion von Roschtschynas Leiche fanden Mediziner „zahlreiche Zeichen von Folter und Misshandlung“, zitierten unter anderem der „Spiegel“, die „Washington Post“ und die „Ukrainska Prawda“ in einer am Dienstag veröffentlichten Recherche die Staatsanwaltschaft. Dazu gehörten eine gebrochene Rippe, Nackenverletzungen und mutmaßliche Spuren von Elektroschocks an den Füßen, erklärte der Leiter der Abteilung für die Untersuchung von Kriegsverbrechen bei der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft, Juri Belussow.