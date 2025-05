„Historisch“: Trump und Selenskyj fixieren Deal

„Klares Signal an Russland“

Bessent freue sich, die Unterzeichnung bekannt zu geben, sagte er am Mittwoch (Ortszeit) in einer Videobotschaft. Der Wiederaufbaufonds sende ein klares Signal an Russland, dass die Regierung von Präsident Donald Trump einem Friedensprozess verpflichtet sei, der auf lange Sicht zu einer freien, souveränen und blühenden Ukraine führen solle, hieß es in der Mitteilung des US-Finanzministeriums.