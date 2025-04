Russland überzieht Ukraine mit massiven Angriffen

Trump: „Ich denke, Putin will Frieden“

Trump selbst glaubt, dass Putin Frieden in der Ukraine will. „Ich denke, er will das“, sagte der US-Staatschef am Dienstag dem Sender ABC News auf die Frage, ob Kreml-Chef ein Ende des Konflikts in der Ukraine möchte. „Ich glaube, sein Traum war es, das ganze Land einzunehmen, aber meinetwegen wird ihm das nicht gelingen“, fügte der Republikaner hinzu, der am Dienstag den 100. Tag seiner zweiten Amtszeit im Weißen Haus feierte. Auf die Frage, ob er dem Kremlchef vertraue, sagte Trump: „Ich vertraue nicht vielen Menschen.“