Winter in der Ukraine: Russischer Durchbruch droht

Die Gefahr für einen Durchbruch der russischen Armee in den kommenden Wochen und Monaten besteht laut dem Militärexperten Reisner dann, „wenn die Ukraine nicht die ausreichenden Mittel hat, sich entsprechend zu verteidigen oder selbst in die Offensive zu gehen“, sagte er gegenüber ntv.de. Bei ihren Offensiven in der Vergangenheit habe die Ukraine bei Charkiw oder Cherson einige spektakuläre Erfolge erzielt, so Reisner. Das Dilemma dabei: „Dabei wurden militärische Ressourcen verbraucht, die aufgefüllt werden müssen“, erklärte der Bundesheer-Oberst.