Neue Kinderschutz-Stelle bei digitaler Belästigung

Unerwünschte Bilder, Drohungen oder Erpressungen: Kinder und Jugendliche sind im Internet oft Gefahren ausgesetzt. Mehr als ein Viertel hat schon einmal sexuelle Gewalt oder Belästigung im Internet erlebt. Mädchen sind dreimal so häufig betroffen wie Buben. Um das Wissen von Kinderschutzorganisationen im Online-Bereich zu stärken, will das Bundeskanzleramt mit Saferinternet.at eine eigene Kinderschutz-Fachstelle gegen sexuelle Gewalt in der digitalen Welt einrichten.