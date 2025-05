Wurde Barca-Spieler vor Inters Ausgleich gefoult?

93. Minute: Barca liegt voll auf Aufstiegskurs, hat ein 0:2 in ein 3:2 gedreht, Inter eine Halbzeit lang komplett eingeschnürt, soeben per Yamal-Stangentreffer sogar die Chance aufs 4:2 vergeben. Und dann das: der erste echte Angriff von Inter in der zweiten Hälfe, Dumfries umkurvt auf Halbrechts Barca-Verteidiger Martin stangelt zur Mitte, wo Acerbi zum 3:3 einnetzt und das San-Siro-Stadion geradezu explodieren lässt. Was die Barca-Fans (und auch Trainer Hansi Flick) auf die Palme bringt: Vorlagengeber Dumfries soll Verteidiger Martin im Zuge der Balleroberung gefoult haben. Er sei ihm auf den Knöchel gestiegen, sind die Sympathisanten der „Blaugrana“ überzeugt. Und gewisse Social-Media-Aufnahmen befeuern die Diskussion zumindest. Bilden Sie sich selbst Ihre Meinung: