Wenn Alltag für Kinder zur psychischen Qual wird

Immer mehr Opfer von Cyber-Mobbing

So wie Alice sind weit mehr Jugendliche davon betroffen, als man vermutet hätte. Das untermauert eine Studie der Initiative saferinternet.at anlässlich des heutigen Tages des sicheren Internets. 400 Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren wurden befragt, die Ergebnisse sind erstaunlich. So wurden bereits 17 Prozent der Befragten Opfer von Cyber-Mobbing, also absichtlicher und länger andauernder Schikanen im Netz, ähnlich wie Alice. Die Verbreitung von Lügen, Ignorieren, Beschimpfungen, Einschüchterung - die Palette an Werkzeugen für Täter ist groß. Und zehn Prozent der Befragten waren bereits selbst Täter! Fast die Hälfte wurde indes schon Zeuge von Cyber-Mobbing.