Weggeworfene Zigaretten sind Gift für Insekten

„Nikotin verschmutzt Nahrungsquellen“

„Zigarettenstummel gehören zum weltweit häufigsten Abfall“, wie Jason Rissanen vom Institut für Biologie der Uni Graz aus internationalen Studien weiß. „Das Restnikotin reichert sich dann in hohen Konzentrationen im Blüten-Nektar an und verschmutzt damit Nahrungsquellen für Ameisen und andere Insekten“, so der Ökologe.