Ukrainische Drohnen verursachen „Airport-Kollaps“

Xi Jinping nimmt an Weltkriegsgedenken teil

Am Freitag will Russland mit einer Militärparade vor ausländischen Gästen in Moskau an den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland im Jahr 1945 erinnern. Chinas Staatschef Xi Jinping wird als „Ehrengast“ empfangen. Er soll am Mittwoch in Moskau landen. Bei Gesprächen zwischen ihm und Kreml-Chef Wladimir Putin soll es neben internationalen Themen auch um den Bau einer lange geplanten zweiten Gasexportleitung nach China gehen.