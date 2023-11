Jeder dritte steirische Schüler wird gemobbt

Jeden Tag stundenlang am Handy

Besorgniserregend ist vor allem der Anstieg an Cyber-Mobbing, das sich vorwiegend in sozialen Netzwerken und Messengerdiensten abspielt. Die Anzahl an Betroffenen ist seit der letzten Studie um vier Prozent gestiegen, und fast die Hälfte der Befragten erwarten einen weiteren Anstieg in den nächsten Jahren.