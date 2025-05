Zeitungsverkäufer brutalst niedergeschlagen

Sieben Knochenbrüche, davon vier am Jochbein, zwei an der linken Augenhöhle und einer am linken Kiefer. Diese schweren Verletzungen wurden am 31. Mai 2024 einem Verkäufer der Kupfermuckn-Straßenzeitung vor einem Welser Supermarkt zugefügt. Angeklagt dafür wurde ein 17-Jähriger, der dem 45-Jährigen einen wuchtigen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben soll.