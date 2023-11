„Armada an Anwälten“: Petzner klagt ÖVP-General

„Nachdem sich Herr Mattura als ,Urheber‘ des Pilnacek-Tonmitschnitts ,geoutet‘ hat, teile ich Ihnen mit, dass eine ganze Armada an Anwälten startklar ist, um mit ALLEN an verfügbaren rechtlichen Mitteln gegen sie vorzugehen“, schrieb Petzner auf Twitter in Richtung Stocker. Letzterer ritt am Freitag aber neuerlich gegen Petzner aus.