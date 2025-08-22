Thailand lockt mit 200.000 gratis Inlandsflügen

Kritiker zweifeln Erfolg der Maßnahme an

Laut dem thailändischen Ministerium für Tourismus und Sport wird mit Einnahmen von umgerechnet 226,6 Millionen Euro gerechnet. Die Aktion selbst soll knapp 17,5 Millionen Euro kosten. Doch nicht alle sind vom Erfolg der Aktion überzeugt. Punlop Saejew, Vizepräsident der Handelskammer Chiang Mai, hält die Maßnahme für sinnvoll, meint aber: „In der Hauptsaison bringt das wenig – in der Nebensaison wäre der Effekt größer.“