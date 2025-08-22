Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitten in Klagenfurt

Vor Landesregierung: Neun Vögel tot aufgefunden

Kärnten
22.08.2025 18:30
Neun Tauben sind am Donnerstag vor dem Gebäude des Verwaltungszentrums der Landesregierung in ...
Neun Tauben sind am Donnerstag vor dem Gebäude des Verwaltungszentrums der Landesregierung in Klagenfurt verendet.(Bild: zVg)

Die Kadaver von neun Vögeln sind am Donnerstag vor dem Gebäude des Verwaltungszentrums der Kärntner Landesregierung aufgefunden worden. Die Berufsfeuerwehr musste deswegen sogar ausrücken. 

0 Kommentare

Ein verstörendes Bild hat sich am Donnerstag am späten Nachmittag mitten in Klagenfurt geboten: In der Mießtaler Straße – vor dem Gebäude des Verwaltungszentrums der Kärntner Landesregierung – wurden insgesamt neun tote Tauben gefunden. Die Vögel dürften wohl in die verglaste Fensterfront auf der Südseite des Gebäudes geflogen und durch den harten Aufprall anschließend zu Boden gefallen und verendet sein.

Das bestätigt auch Andreas Schäfermeier, Pressesprecher des Kärntner Landeshauptmanns, im Gespräch mit der „Krone“ und berichtet:

Zitat Icon

Bedauerlicherweise kommt es immer wieder vor, dass Vögel aus unbekannter Ursache in die Gebäudefronten fliegen, so auch in das Verwaltungszentrum.

Andreas Schäfermeier, Pressesprecher des Kärntner Landeshauptmanns

Feuerwehr rückte aus
Fensterscheiben werden von Vögeln oft nicht als Hindernis wahrgenommen. Grund dafür ist die Spiegelung von Bäumen, Sträuchern und dem Himmel darin.

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurde über die tot aufgefundenen Tauben informiert, rückte aus und übergab die Vögel anschließend der Kärntner Tierkörperentsorgung. „An den Tieren konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.“

Porträt von Nina Loibnegger
Nina Loibnegger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
127.364 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
108.975 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
103.401 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1920 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1328 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1205 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Kärnten
Mitten in Klagenfurt
Vor Landesregierung: Neun Vögel tot aufgefunden
Ab 29. August
Vorbereitungen für Bleiburger Wiesenmarkt laufen
Parkplatz gesperrt
700 Jahre alte Linde begrub fünf Autos unter sich
Tragödie auf A11
Unfall mit Lkw: Mutter stirbt, Kinder verletzt
Krone Plus Logo
War bei Präsident Bush
VSV-Coach wurde schon ins Weiße Haus eingeladen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf