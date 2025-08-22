Vor Landesregierung: Neun Vögel tot aufgefunden

Ein verstörendes Bild hat sich am Donnerstag am späten Nachmittag mitten in Klagenfurt geboten: In der Mießtaler Straße – vor dem Gebäude des Verwaltungszentrums der Kärntner Landesregierung – wurden insgesamt neun tote Tauben gefunden. Die Vögel dürften wohl in die verglaste Fensterfront auf der Südseite des Gebäudes geflogen und durch den harten Aufprall anschließend zu Boden gefallen und verendet sein.