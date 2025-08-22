Millionen-Flop macht Abflug: Neustart in Holland!

Er kam vor zwei Jahren als große Hoffnung für die Offensive, doch er fand sportlich bei Sturm nie in die Spur – Szymon Wlodarczyk! Jetzt hat der Meister einen Abnehmer für den Millionen-Flop gefunden, der Stürmer wechselt auf Leihbasis nach Rotterdam. Dazu wurde der Vertrag mit Bryan Teixeira aufgelöst.