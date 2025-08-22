Millionen-Flop macht Abflug: Neustart in Holland!

LIVE: So startet Bayern München gegen RB Leipzig
Er kam vor zwei Jahren als große Hoffnung für die Offensive, doch er fand sportlich bei Sturm nie in die Spur – Szymon Wlodarczyk! Jetzt hat der Meister einen Abnehmer für den Millionen-Flop gefunden, der Stürmer wechselt auf Leihbasis nach Rotterdam. Dazu wurde der Vertrag mit Bryan Teixeira aufgelöst.
Sportchef Michael Parensen hat zwei Personalien vom Tisch! Mit Szymon Wlodarczyk und Bryan Teixeira hat Sturm zwei Profis von der Lohnliste, die für die Kampfmannschaft keine Rolle mehr gespielt haben. In den Klubannalen wird das Stürmer-Duo unter der Rubrik „Fehlkäufe“ ihr Platzerl finden.
