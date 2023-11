„Sobotka muss weg“: Sogar sein Vize fordert Abgang

Norbert Hofer hielt bei der Nationalratssitzung am Donnerstag wie seine Parteikollegen von der FPÖ ein Schild mit der Aufschrift „Sobotka muss weg“ in die Höhe. Als Dritter Nationalratspräsident ist er einer der Stellvertreter des Ersten Nationalratspräsidenten. Dass er nun so unverhohlen die Abdankung des zweithöchsten Amtsträgers der Republik fordert, hat es so noch nicht gegeben.