Bambus macht sich in burgenländischem Wald breit

Da sich das Gewächs, anders als im Garten, in freier Natur nicht durch Wurzelsperren begrenzen lässt, ist Gefahr im Verzug. Lebensräume von Pflanzen und Tieren sind bedroht. Spitzmüller gibt zu bedenken: „Bei Hochwasser können Teile der Wurzeln in Bächen mitgeschwemmt werden. Dadurch kann sich der Bambus weiter ausbreiten.“ Hauptsächlich aber verbreitet er sich durch illegale Entsorgung von Gartenabfällen.

Grünschnitt darf nicht im Wald entsorgt werden

Der Klubchef weiter: „Immer wieder stoße ich auf Gartenabfälle wie Bambus, Kirschlorbeer oder Rasenschnitt im Wald. Gartenabfälle gehören nicht in die Natur, sondern müssen fachgerecht entsorgt werden. Entsorgung in der Natur ist verboten.“ Die Grünen informieren über invasive Pflanzenarten auf ihrem Stand bei der Inform Oberwart.