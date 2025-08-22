Tunnelbohrmaschine „Idas“ letzter steiniger Meter

Zum ersten Mal wurde am Freitag in einem Tiroler Baulos des Brennerbasistunnels eine Haupttunnelröhre fertiggestellt. Bei der Durchschlagsfeier zeigte Tunnelbohrmaschine „Ida“ allerdings, dass sie ihren eigenen (Bohr-)Kopf hat. Dem längsten Eisenbahntunnel der Welt ist man einen Schritt näher, dennoch ist es nach wie vor ein weiter Weg.