Tunnelbohrmaschine „Idas“ letzter steiniger Meter

Zum ersten Mal wurde am Freitag in einem Tiroler Baulos des Brennerbasistunnels eine Haupttunnelröhre fertiggestellt. Bei der Durchschlagsfeier zeigte Tunnelbohrmaschine „Ida“ allerdings, dass sie ihren eigenen (Bohr-)Kopf hat. Dem längsten Eisenbahntunnel der Welt ist man einen Schritt näher, dennoch ist es nach wie vor ein weiter Weg.
Es reibt und knirscht, stampft und dröhnt in der Erde unter Navis. 800 Meter tief im Berg frisst sich Tunnelbohrmaschine (TBM) „Ida“ zwar noch nicht sichtbar, jedoch unüberhörbar durchs Gestein. Im Brennerbasistunnel (BBT) wird Durchschlag gefeiert. „Es kommt mir vor, als hätten wir ’Ida’ erst gestern auf die Reise geschickt“, meint Judith Engel, Maschinenpatin und Vorstandsdirektorin der ÖBB-Infrastruktur AG.
Kommentare
