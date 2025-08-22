Dreiertreffen: Trump will nicht mehr teilnehmen

Zwar hatte Trump bei seinem umstrittenen Alaska-Gipfel mit Putin den Eindruck erweckt, er könne einen Friedensschluss innerhalb kurzer Zeit beschleunigen. Tatsächlich trafen sich in den vergangenen Tagen Militärs der USA und großer europäischer Staaten, um über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu sprechen. Gegen Ende der Woche sei jedoch offensichtlich, dass die Themen sehr komplex seien, erklärte ein EU-Diplomat. Dies habe man nun auch in Washington erkannt.