Sturm Graz verleiht Stürmer in die Niederlande

Stürmer Bryan Teixeira wird fix nicht mehr im Sturm-Dress zu sehen sein, Club und Spieler einigten sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung. Der 24-Jährige kam im Jänner 2023 von Austria Lustenau nach Graz und absolvierte 33 Spiele im schwarz-weißen Trikot, in denen ihm ein Tor und fünf Assists gelangen. In den vergangenen eineinhalb Jahren war er an den 1. FC Magdeburg verliehen.