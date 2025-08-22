Bob Geldof als Stargast bei der amfAR Gala

Glamour, Genuss, aber vor allem gesellschaftliches Engagement hat sich die erste amfAR Gala in Salzburg auf die Fahne geschrieben. Am Sonntag will man deshalb im Rahmen der Veranstaltung den irischen Musiker und Gründer von Live Aid für sein langjähriges humanitäres Wirken ausgezeichnet. Er bekommt von der Republik Österreich das Große Goldene Ehrenzeichen verliehen.
Staatssekretär Sepp Schellhorn wird Geldofs Rolle im Kampf gegen Armut, Hunger und Krankheiten, wie etwa AIDS, würdigen.
„Die Verbindung von Kunst, Musik und Solidarität ist vielleicht die stärkste Botschaft, die wir vermitteln können“, sagte Geldof im Vorfeld der Gala. „Deshalb ist es eine Ehre, Teil der allerersten amfAR Gala Salzburg zu sein – in einer Stadt, die für Kultur, Schönheit und humanitäre Strahlkraft gleichermaßen steht.“
Mit der Gründung von Band Aid (1984) und dem legendären Charity-Song „Do They Know It’s Christmas?“ bereitete er den Boden für eines der größten Ereignisse der Musikgeschichte: Live Aid, das heuer bereits sein 40. Jubiläum feiert. Von Königin Elizabeth II. wurde er in den Adelsstand erhoben.
Die amfAR Gala steigt am Sonntag erstmals in Salzburg. In der Residenz findet das festliche Galadinner inklusive Kulturprogramm und einer Charity-Auktion statt. Zur großen Party wird später in das Schloss Leopoldskron umgesetzt.
