Bob Geldof als Stargast bei der amfAR Gala

Glamour, Genuss, aber vor allem gesellschaftliches Engagement hat sich die erste amfAR Gala in Salzburg auf die Fahne geschrieben. Am Sonntag will man deshalb im Rahmen der Veranstaltung den irischen Musiker und Gründer von Live Aid für sein langjähriges humanitäres Wirken ausgezeichnet. Er bekommt von der Republik Österreich das Große Goldene Ehrenzeichen verliehen.