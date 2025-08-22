„Wir sind in Europa momentan nur Mittelmaß“

LIVE: So startet Bayern München gegen RB Leipzig
Sturms Debakel in Norwegen, Salzburgs „Abstieg“ in die Europa League, Wolfsbergs Zittersieg gegen Ominia und Rapids Selbstfaller in Györ – Österreichs Klubs straucheln schon in der Quali auf der europäischen Bühne! Für „Krone“-Kolumnist Andreas Herzog kommen die Probleme nicht überraschend: „Wir haben die Entwicklung verschlafen. Wir sind in Europa nur noch Mittelmaß.“
Das war wieder keine Europacup-Woche für unseren Fußball! Bei Sturm habe ich das Gefühl, dass man von vornherein mit der Europa League schon zufrieden war. Zumindest war es von der Kaderplanung kein Großangriff auf die Champions League, verstärkt hat man sich nicht.
