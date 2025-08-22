Vorteilswelt
Herzogs Analyse:

„Wir sind in Europa momentan nur Mittelmaß“

Fußball National
22.08.2025 18:38
Rapid enttäuschte beim Hinspiel in Györ.
Rapid enttäuschte beim Hinspiel in Györ.(Bild: Krone KREATIV/GEPA)

Sturms Debakel in Norwegen, Salzburgs „Abstieg“ in die Europa League, Wolfsbergs Zittersieg gegen Ominia und Rapids Selbstfaller in Györ – Österreichs Klubs straucheln schon in der Quali auf der europäischen Bühne! Für „Krone“-Kolumnist Andreas Herzog kommen die Probleme nicht überraschend: „Wir haben die Entwicklung verschlafen. Wir sind in Europa nur noch Mittelmaß.“

Das war wieder keine Europacup-Woche für unseren Fußball! Bei Sturm habe ich das Gefühl, dass man von vornherein mit der Europa League schon zufrieden war. Zumindest war es von der Kaderplanung kein Großangriff auf die Champions League, verstärkt hat man sich nicht.

Porträt von Andreas Herzog
Andreas Herzog
Ähnliche Themen
Andreas Herzog
EuropaNorwegenSalzburgWolfsbergÖsterreich
Rapid WienEuropa League
DebakelAbstieg

