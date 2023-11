Tonband-Affäre: FPÖ will Rache für Ibiza

Rücktrittsaufforderung von Stellvertreter

Vor allem der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer - also Sobotkas Stellvertreter - legt sich ordentlich ins Zeug. Bei der Erklärung des Parlamentschefs, dass die erhobenen Vorwürfe in keiner Weise der Wahrheit entsprechen, hielten die FPÖ-Abgeordneten Taferln mit der Aufschrift „Sobotka muss weg!“ in die Höhe. Dieser Aktionismus ist nichts Außergewöhnliches im Parlament. Ungewöhnlich ist, dass ein Nationalratspräsident die Rücktrittsaufforderung in die Höhe streckte.