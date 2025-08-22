Bob Geldof als Stargast bei amfAR-Gala in Salzburg

Die Freude dürfte ganz auf Gegenseitigkeit beruhen – vor allem, weil es bei der Gala um die gute Sache geht. „Deshalb ist es eine Ehre, Teil der allerersten amfAR-Gala in Salzburg zu sein – in einer Stadt, die für Kultur, Schönheit und humanitäre Strahlkraft gleichermaßen steht“, sagte Geldof im Vorfeld. Und der Mann weiß, wovon er spricht. Mit dem legendären Charity-Song „Do They Know It’s Christmas?“ schrieb er 1984 humanitäre Musikgeschichte, aus dem ein Jahr später das spektakuläre „Live Aid“-Doppelkonzert entstand. Insgesamt wurden mehr als 100 Millionen US-Dollar an Soforthilfe gesammelt, die Summe stieg mit Einnahmen aus Alben, Tickets, Spenden und Merchandising später auf bis zu 245 Millionen Dollar.