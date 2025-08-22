Vorteilswelt
Kunst und Solidarität:

Bob Geldof als Stargast bei amfAR-Gala in Salzburg

Adabei Österreich
22.08.2025 18:38
(Bild: Wallner Hannes)

Mit dem Charity-Song „Do They Know It’s Christmas?“ und den legendären „Live Aid“-Konzerten schrieb er humanitäre Musikgeschichte. Nun kommt der irische Musiker und Aktivist zur allerersten amfAR-Gala nach Österreich.

„Sein Lebenswerk steht beispielhaft für das, was auch amfAR verfolgt: Aufmerksamkeit schaffen, Forschung fördern, Solidarität leben. Zugleich verkörpert er jenes Element, das uns bei der Gestaltung des Gala-Abends am wichtigsten ist: die Kunst“, freut sich Gery Keszler, der als Organisator der ersten amfAR-Gala in Österreich, Sir Bob Geldof als Stargast begrüßen wird. Dass der irische Musiker, Aktivist und Gründer der legendären Live-Aid-Bewegung am Sonntag nach Salzburg kommt, sei „ein starkes internationales Signal“, so Keszler.

245 Millionen Dollar Spenden

Die Freude dürfte ganz auf Gegenseitigkeit beruhen – vor allem, weil es bei der Gala um die gute Sache geht. „Deshalb ist es eine Ehre, Teil der allerersten amfAR-Gala in Salzburg zu sein – in einer Stadt, die für Kultur, Schönheit und humanitäre Strahlkraft gleichermaßen steht“, sagte Geldof im Vorfeld. Und der Mann weiß, wovon er spricht. Mit dem legendären Charity-Song „Do They Know It’s Christmas?“ schrieb er 1984 humanitäre Musikgeschichte, aus dem ein Jahr später das spektakuläre „Live Aid“-Doppelkonzert entstand. Insgesamt wurden mehr als 100 Millionen US-Dollar an Soforthilfe gesammelt, die Summe stieg mit Einnahmen aus Alben, Tickets, Spenden und Merchandising später auf bis zu 245 Millionen Dollar.


Für Geldof ist die amfAR-Gala am Sonntag nicht der erste Österreich-Besuch – 2008 war er etwa ...
Für Geldof ist die amfAR-Gala am Sonntag nicht der erste Österreich-Besuch – 2008 war er etwa auf dem Philarmonikerball in Wien.(Bild: Alexander Tuma)

Sein Lebenswerk, der unermüdliche Kampf gegen Armut, Hunger und Krankheiten wie AIDS, für das Geldof bereits 1998 von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen wurde, soll im Rahmen der amfAR-Gala ebenfalls gewürdigt werden. Aus diesem Grund wird ihm Staatssekretär Sepp Schellhorn das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich überreichen.

Starke Botschaft

 Worte, die Geldof nur bestätigen kann: „Die Verbindung von Kunst, Musik und Solidarität ist vielleicht die stärkste Botschaft, die wir vermitteln können.“

Porträt von Kalman Gergely
Kalman Gergely
