Fans geschockt!

Kim Kardashian: Bizarre Beauty-Spritze in Korea

Society International
22.08.2025 18:00
Was lässt Kim Kardashian sich da spritzen? Ihre Fans rätseln, genau wie über die Pflaster auf ...
Was lässt Kim Kardashian sich da spritzen? Ihre Fans rätseln, genau wie über die Pflaster auf ihren Augenbrauen.(Bild: Krone KREATIV/Instagram, Kim Kardashian)

Was spritzt sie sich da in den Arm?! Reality-Queen Kim Kardashian (44) hat ihre Follower mal wieder zum Ausflippen gebracht – diesmal mit extrem ungewöhnlichen Beauty-Behandlungen während eines Luxus-Trips nach Südkorea.

Auf Instagram teilte der TV-Star Fotos, die sie bei gleich mehreren skurrilen Prozeduren zeigen: Mit Verband am Arm ließ sie sich eine ins Dunkelviolette gehende Flüssigkeit direkt in die Blutbahn spritzen.

Auf anderen Bildern kleben Pflaster und Tape über ihren Augenbrauen – möglicherweise eine Färbetechnik. Und ist das da etwa Klarsichtfolie, die ihr über einige Stellen einer weißen Gesichtsmaske geklebt wurde? Rätsel über Rätsel.

Kim Kardashian probiert lieben gerne neue Beauty-Treatments aus – und schreckt vor kaum etwas ...
Kim Kardashian probiert lieben gerne neue Beauty-Treatments aus – und schreckt vor kaum etwas zurück.(Bild: www.instagram.com/kimkardashian)

„Sieht aus wie ein Smoothie!“
Ihre Fans schwanken in den Reaktionen auf den Post zwischen Entsetzen und Begeisterung zugleich. „Was zur Hölle injizierst du da? Sieht aus wie ein Smoothie!“, schrieb ein User schockiert. Andere feiern Kims Mut: „Omggg gurllll you gooo“ oder „Mood, Skincare-Everything!“

Kim selbst kommentierte die Bilder nur mit einem lakonischen: „The things we do“ – „die Dinge, die wir tun.“

Ob Gesundheitskick oder Beauty-Trend – klar ist: Wenn es um spektakuläre Treatments geht, ist Kim Kardashian wieder einmal Vorreiterin. Und die Fans? Sie schwanken zwischen blankem Entsetzen und purer Bewunderung.

