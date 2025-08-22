Kim Kardashian: Bizarre Beauty-Spritze in Korea

Was spritzt sie sich da in den Arm?! Reality-Queen Kim Kardashian (44) hat ihre Follower mal wieder zum Ausflippen gebracht – diesmal mit extrem ungewöhnlichen Beauty-Behandlungen während eines Luxus-Trips nach Südkorea.
Auf Instagram teilte der TV-Star Fotos, die sie bei gleich mehreren skurrilen Prozeduren zeigen: Mit Verband am Arm ließ sie sich eine ins Dunkelviolette gehende Flüssigkeit direkt in die Blutbahn spritzen.
Auf anderen Bildern kleben Pflaster und Tape über ihren Augenbrauen – möglicherweise eine Färbetechnik. Und ist das da etwa Klarsichtfolie, die ihr über einige Stellen einer weißen Gesichtsmaske geklebt wurde? Rätsel über Rätsel.
„Sieht aus wie ein Smoothie!“
Ihre Fans schwanken in den Reaktionen auf den Post zwischen Entsetzen und Begeisterung zugleich. „Was zur Hölle injizierst du da? Sieht aus wie ein Smoothie!“, schrieb ein User schockiert. Andere feiern Kims Mut: „Omggg gurllll you gooo“ oder „Mood, Skincare-Everything!“
Kim selbst kommentierte die Bilder nur mit einem lakonischen: „The things we do“ – „die Dinge, die wir tun.“
Ob Gesundheitskick oder Beauty-Trend – klar ist: Wenn es um spektakuläre Treatments geht, ist Kim Kardashian wieder einmal Vorreiterin. Und die Fans? Sie schwanken zwischen blankem Entsetzen und purer Bewunderung.
