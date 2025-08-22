Mutiger Bauer: „So stoppte ich den Geistertraktor“

„Bin froh, dass alles gut ausgegangen ist“

Denn bevor er den „Geistertraktor“ stoppen konnte, war dieser von einer Straße abgekommen, quer durch ein Maisfeld gepflügt und schließlich auf der Wiese wieder herausgekommen. „Er wird rund 400 Meter unterwegs gewesen sein, ist eine Kurve gefahren. Auf der einen Seite ist dort eine Siedlung, auf der anderen sind die Straße und Zugschienen“, erzählt Höllinger. „Ich bin nur froh, dass alles gut ausgegangen ist“, meint der 29-Jährige bescheiden.