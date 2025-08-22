Mutiger Bauer: „So stoppte ich den Geistertraktor“

48-Jähriger brach am Steuer seiner Zugmaschine zusammen und das Fahrzeug war führerlos unterwegs, bis ein mutiger Landwirt einschritt. Hier berichtet Alois Höllinger, wie er den Geistertraktor, in dem der bewusstlose Fahrer lag, stoppen konnte!
Junglandwirt Alois Höllinger (29) aus St. Florian am Inn hat wohl zu Recht den Titel „Held des Tages“ verdient. Er staunte nicht schlecht, als Donnerstagmittag plötzlich ein fremder Traktor quer über seine Wiese gefahren kam.
„Ich wollte den Fahrer fragen, was er da vorhat. Also bin ich neben dem Traktor hergelaufen, da habe ich ganz schön Gas geben müssen. Als ich raufgesprungen bin, habe ich gesehen, dass niemand am Steuer sitzt und eine Person zwischen dem Sitz und den Pedalen liegt“, schildert der 29-Jährige. Der ihm Unbekannte war zu dem Zeitpunkt nicht ansprechbar, Höllinger schaffte es, die Zündung abzustellen.
Führerloser Traktor rund 400 Meter unterwegs
Sofort setzte er einen Notruf ab. Binnen weniger Minuten waren Notarzt und Rettung vor Ort, die den 48-jährigen Traktorfahrer aus Schardenberg nach einem internen Notfall versorgten und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus brachten. Dass bei dem Unglück nicht mehr passiert war, ist wohl dem mutigen Einsatz des Innviertlers zu verdanken.
„Bin froh, dass alles gut ausgegangen ist“
Denn bevor er den „Geistertraktor“ stoppen konnte, war dieser von einer Straße abgekommen, quer durch ein Maisfeld gepflügt und schließlich auf der Wiese wieder herausgekommen. „Er wird rund 400 Meter unterwegs gewesen sein, ist eine Kurve gefahren. Auf der einen Seite ist dort eine Siedlung, auf der anderen sind die Straße und Zugschienen“, erzählt Höllinger. „Ich bin nur froh, dass alles gut ausgegangen ist“, meint der 29-Jährige bescheiden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.