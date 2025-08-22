Nach Fitz-Abgang will Malone die Lücke füllen

Eine Woche konnte man sich auf den Gegner vorbereiten – am Donnerstag hatte die Austria nach dem enttäuschenden Europacup-Aus in der Conference-League-Quali gegen Banik Ostrau schließlich spielfrei. „Das ist nicht schön, schmerzt uns alle sehr. Noch dazu, wenn man bedenkt, welchen Gegner wir im Play-off vor der Brust gehabt hätten. Das wäre mit Sicherheit keine unmögliche Aufgabe gewesen“, weiß auch Maurice Malone.