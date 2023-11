Uniqa verzeichnet 2023 starkes Wachstum

Schlankere Vorstandsstruktur ab Juli 2024

Der Vorstand wird weiter verkleinert. Wie der Aufsichtsrat in der Sitzung am 22. November beschlossen hat, wird das Vorstandsteam, das für die börsennotierte UNIQA Insurance Group AG und ihre Tochtergesellschaft UNIQA Österreich Versicherungen AG weiterhin ident ist, in Zukunft sieben statt neun Personen umfassen. Die Vorstandsmandate von Peter Eichler und Erik Leyers enden plangemäß mit 30. Juni 2024.