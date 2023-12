Neue Schnelllade-Norm: E-Autos besser vergleichbar

Aktuell gibt jeder Autohersteller die Schnelllade-Performance seiner Fahrzeuge nach eigenem Gutdünken an. So arbeiten einige Marken mit einem Ladehub von 10 auf 80 Prozent, andere rechnen von 20 oder von 5 bis 80 Prozent. Einige geben stattdessen oder zusätzlich an, wie viel Reichweite pro Zeiteinheit geladen wird. Auch bei den konkreten Messbedingungen - etwa der Batterietemperatur - fehlen einheitliche Vorgaben.