„Meine Fantasien entziehen sich meiner Kontrolle“

Es gab da dieses eine bestimmte Ereignis. Das wahrscheinlich entscheidend war für alles, was weiter mit mir passieren sollte. Ich bin damals etwa 13 gewesen und sah zufällig, wie eine Nachbarin alte Stöckelschuhe in einen Mistkübel warf. Irgendwie – ich weiß nicht, warum – hat das etwas in mir ausgelöst. Jedenfalls habe ich dann ein bisschen gewartet und in einem unbeobachteten Moment die Schuhe aus dem Müll geholt. Auf seltsame Weise bedeuteten sie für mich einen Schatz. Deshalb habe ich sie zu Hause gewaschen und geputzt und danach in einem Kasten in meinem Zimmer versteckt. Der Gedanke an mein Geheimnis hat mich ungeheuer erregt. Und ich habe jede Nacht nur noch auf den Augenblick gewartet, an dem ich sicher wusste, dass meine Eltern und meine Geschwister fest schlafen. Und dann habe ich die Schuhe aus ihrem Versteck geholt, sie angezogen und mich damit ins Bett gelegt. Die Gefühle, die ich dabei hatte, waren wunderschön ...“