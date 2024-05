Vincic leitet das Finale der Champions League!

Auch andere Final-Schiris ausgewählt

Das diesjährige Finale der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo am 22. Mai in Dublin pfeift der Rumäne Istvan Kovacs. Mit der Leitung des Finales der Conference League zwischen Olympiakos Piräus und der Fiorentina in Athen wurde der Portugiese Artur Soares Dias beauftragt.