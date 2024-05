Es läuft nicht rund: Was ist da los bei Tesla?

Nicht nur die Produktion sinkt, sondern auch die Nachfrage. So sind die weltweiten Auslieferungen im ersten Quartal um 8,5 Prozent gesunken. In der Folge wachsen die Lagerbestände, nach Schätzungen der Beratungsagentur Inovev warten aktuell rund 160.000 Fahrzeuge auf Kundschaft. Inwiefern der Absatzrückgang hausgemacht ist oder ob die Amerikaner unter dem allgemein schwachen E-Auto-Trend in den USA und Teilen Europas leiden, ist nicht eindeutig. Tesla selbst zumindest scheint ökonomischen Handlungsbedarf zu sehen und kündigt die Entlassung von rund 10 Prozent seiner Belegschaft an. Das entspricht rund 14.000 Mitarbeitern.