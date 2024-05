Was die KPÖ und Lena Schilling verbindet

Seit dem Wahlerfolg der KPÖ Plus in Salzburg und Innsbruck stehen die Chancen für einen Einzug in den Nationalrat gut. Am Dienstag präsentiert KPÖ-Spitzenkandidat Tobias Schweiger das Wahlkampfprogramm. Plus: Wie der KPÖ-Chef in die Affäre Schilling involviert ist.