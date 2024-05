Forscher haben Gel entwickelt, das Alkohol abbaut

„Unsere Technologie könnte eine neuartige Lösung im Kampf gegen das weltweite Problem des Alkoholmissbrauchs bieten“, frohlockte Studienleiter Raffaele Mezzenga am Montag. Wenn Alkohol konsumiert wird, gelangt er in den Magen und den Darm, wo er in den Blutkreislauf aufgenommen wird und dann zur Leber transportiert wird. Dort wird der größte Teil des Alkohols abgebaut. Die Leber enthält Enzyme, die Alkohol in verschiedene Substanzen umwandeln, insbesondere in sogenanntes Acetaldehyd und dann weiter in Essigsäure. Dieses Zwischenprodukt ist giftig und zerstört die Leber. Genau die Produktion von Acetaldehyd wird durch das Gel verhindert.