22-Jähriger als Schmuggel-Boss von 100 Kilo Drogen

Wohnungen zum Drogen-Verpacken

Der ausgehobene Drogenring dürfte äußerst professionell organisiert gewesen sein. So soll das junge Paar, wohnhaft in Linz, etwa mehrere Wohnungen in Spanien gemietet gehabt haben, wo Marihuana abgepackt und dann mittels Paketdienst nach Österreich transportiert worden sein soll.