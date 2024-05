Nicht normal

Es hätte das versöhnliche Ende des so politisch aufgeladenen Eurovision Song Contest sein können, dass mit der Schweiz ein neutraler Sieger aus dem Chaos hervorging. Und auch die Musik – denn in Sachen Song, Stimme und Performance passte wirklich alles. Letztendlich also wieder Friede, Freude, Eurovision – wären die Siegesfanfaren nicht gleich durch die Kakofonie des Hasses im Internet übertönt worden.