Während EURO Kontrollen an Grenze zu Deutschland

Als Ziele werden mit Berlin, München und Dortmund drei Austragungsorte genannt. Auch Österreich spielt – am 21. Juni gegen Polen und am 25. Juni gegen die Niederlande – jeweils in Berlin. Und wird dort von rund 20.000 heimischen Fans begleitet, wie es in einer Pressekonferenz zur „Taskforce UEFA EURO 2024“ mit Innenminister Gerhard Karner am Montag hieß.